Он отметил, что сейчас оккупанты не идут большими "мясными" штурмами, но попыток наступать и окружить Авдеевку не прекращают.

В районе Авдеевки Донецкой области россияне круглосуточно совершают штурмы малыми пешими группами. Враг пытается уберечь технику и делает акцент на применении беспилотников, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"По сравнению с тем, что было, то немножко меньше, но лезут все равно. Попытки наступления и окружения Авдеевки они не прекращают. Днем и ночью малыми группами. Технику применяют где-то издалека, но немножко больше используют беспилотных аппаратов типа "Ланцет". А такими большими "мясными" штурмами они пока не лезут, как это было в октябре, когда они массово шли и получили на орехи. Это их и дальше ждет", – акцентировал военный в эфире телемарафона.

Он добавил, что украинские защитники готовились к усилению вражеских штурмов Авдеевки.

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"Делали им определенные "сюрпризы": засады, минирование и все такое прочее. Позиции мы держим, несмотря на все тяжелые погодные условия", – отметил Цехоцкий.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады, сейчас возле Авдеевки россияне используют для пехотных атак не слишком экипированный и не очень профессиональный личный состав. Поэтому основную угрозу представляют вражеские артобстрелы перед штурмами.

"Они не очень экипированы, потому что идет тот контингент, который россияне не очень жалеют вообще. Но их все равно учат, что надо делать, у них есть оружие в руках. Наибольшая опасность – от артобстрелов, которые проводятся перед их штурмами", – пояснил он.

По мнению украинского военного, на мотивацию российского контингента, который продолжает выполнять приказы своего военного руководства и лезть на штурмы вокруг Авдеевки, влияют три основные составляющие.

"Скажу так, наркотические средства плюс пропаганда, плюс заградительные их отряды. Мы имеем массу примеров, их пленные рассказывают о том, какие пытки и издевательства они (русские – УНИАН) совершают над своими же солдатами, военнослужащими, провинившимися в том или ином дисциплинарном порядке. Поэтому назвать их воинами вообще нельзя", – акцентировал Цехоцкий.

Он уверен, что украинские Силы обороны с каждым днем будут становиться еще сильнее, а до россиян дойдет настоящее осознание, что такое война против Украины.

"Мы тоже следим за тем, что происходит на их территории, поэтому, думаю, все в комплексе рано или поздно сработает. И правда вылезет наружу, и мы еще сильнее станем. Мастерство всех наших подразделений, которое я вижу, – такому ни в одной военной школе не научат. Все же у нас основной подход – это уважение между офицерами и солдатами, между генералами и солдатами. Нет у нас этой совдепии, когда "я – начальник, ты – дурак", это сразу прекращается на первых проявлениях, где бы оно ни проявлялось. Мы все – одна команда и семья, я имею в виду все Силы обороны", – подчеркнул Цехоцкий.

Ситуация на фронте

17 января в вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что российские оккупанты атаковали на всех направлениях, кроме Запорожского. В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Горячее всего было на Авдеевском направлении, где украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак – возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Авдеевском направлении продолжается уничтожение российских штурмовых групп. В частности, операторы 8-го отдельного полка ССО уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны Украины.

На днях в Генштабе ВСУ отмечали, что российские военные все чаще отказываются идти в "мясные" штурмы, поэтому вражеское командование решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования и выдавать оккупантам наркотические и психотропные вещества.

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