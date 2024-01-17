В течение суток произошло 71 боевое столкновение.

В течение суток российские оккупанты атаковали на всх направлениях, кроме Запорожского.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток произошло 71 боевое столкновение.

Снова горячо было на Авдеевском направлении. Нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

В Генштабе сообщили, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики, при поддержке авиации, 9 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Но нанес авиационный удар в районе Работиного Запорожской области.

В сообщении сказано, что оккупанты и дальше хотят, но не могут выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток там противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

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Как сообщал УНИАН, начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборотьбы Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков рассказал о работе системы РЭБ "Покрова", сколько подобных средств нужно военным и как в этом вопросе работает Россия.

Он напомнил, что средства РЭБ могут влиять на все, что имеет в составе радиоэлектронное оборудование, которое использует электромагнитный спектр для работы.

Полковник заметил, что "Покров" является передовой в мире, и она способна оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично – на "шахеды".

Кроме того, он рассказал об "окопных реб", суть которых заключается в том, чтобы создать зону радиопомех вокруг определенного объекта украинских войск, чтобы противодействовать вражеским FPV-дронам.

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