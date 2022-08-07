Южное направление становится чрезвычайно важным.

Военный эксперт Сергей Грабский назвал два возможных направления дальнейшего продвижение врага.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По словам Грабского, Россия отдает себе отчет в том, что они имеют достаточно ограниченные возможности по обеспечению и усилению группировки на правом берегу Днепра. Вместо этого они пытаются создать именно ударную группировку с целью дальнейшего продвижения на двух возможных направлениях.

"Первое направление - это, бесспорно, Николаев. Для того, чтобы взять под контроль хотя бы часть побережья украинского Черного моря, которую они сейчас не контролируют вовсе. И второе направление - на Кривой Рог", - считает Грабский.

По его словам, на сегодняшний день трудно сказать, какое направление они считают как основное, поэтому сейчас можно рассматривать оба эти направления как вероятные и равнозначные.

"Относительно Криворожского направления, здесь надо смотреть немного дальше. Не является целью на сегодняшний день взять Кривой Рог, но есть цель выйти на оперативный простор и через фактически побережья Днепра пытаться прорваться на Запорожье. Ведь не забываем, что как на правом берегу накапливаются силы, так и на левом берегу противник накапливает силы. И очевидна его попытка прорваться в район Запорожья", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Запорожье - это дополнительные мосты и это стратегически важно для них в случае продолжения активизации боевых действий именно на правом берегу Днепра.

"И так же для нас является чрезвычайно важным в случае нашего контрнаступления, если мы выйдем на берег Днепра даже без его форсирования, мы значительно усиливаем возможности огневого контроля выходов из Крыма. Что очень серьезно повлияет на возможность противника оперировать в Северной Таврии. Таким образом и для нас, и для противника именно южное направление становится чрезвычайно важным, и поэтому он так отчаянно копит силы", - подытожил Грабский.

Как сообщал УНИАН, одна из проблем оккупационной армии РФ заключается в том, что русские недостаточно сообразительны. На поле боя они используют лишь свое превосходство в численности.

Вас также могут заинтересовать новости: