Членство в MIP позволит вносить изменения в ключевые стандарты Альянса.

Украина стала участником программы взаимосовместимости (MIP) НАТО, которая занимается реализацией технического сотрудничества армий стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Министерство обороны.

В качестве ассоциированного члена MIP Украина получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО о взаимодействии систем боевого управления, а также смежных стандартов.

По словам министра оборони Алексея Резникова, у Украины есть мощный IТ-потенциал. Так, при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.

Украину уже оповестили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг государства будет включен в шаблон оформления всех документов программы MIP.

Как известно, MIP - это программа технологического сотрудничества Вооруженных сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи, который специализировался на России.

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