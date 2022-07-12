Украина стала участником программы взаимосовместимости (MIP) НАТО, которая занимается реализацией технического сотрудничества армий стран-членов Альянса.
Об этом сообщает Министерство обороны.
В качестве ассоциированного члена MIP Украина получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО о взаимодействии систем боевого управления, а также смежных стандартов.
По словам министра оборони Алексея Резникова, у Украины есть мощный IТ-потенциал. Так, при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.
Украину уже оповестили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг государства будет включен в шаблон оформления всех документов программы MIP.
Как известно, MIP - это программа технологического сотрудничества Вооруженных сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.
Как ранее сообщал УНИАН, Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи, который специализировался на России.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Решение не брать Украину в НАТО ошибочное, РФ все равно напала - Зеленский
- Журналисты рассказали, как угрозы Путина в адрес НАТО обернулись пшиком (видео)
- Политолог назвал страну НАТО, по которой хочет "ударить" РФ после Украины