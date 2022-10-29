Россия делает упор на мобилизацию и хочет призвать в армию 1,2 миллиона мужчин, но это не будет иметь значения.

Война в Украине может закончиться до следующего лета. Это зависит от огневой мощи, которой будет обладать ВСУ. Россия стремится довести количество мобилизованных мужчин до 1,2 миллиона, но оно не будет иметь значения, если украинские защитники получат необходимое вооружение.

Таким прогнозом поделился военный эксперт Олег Жданов во время общения со слушателями.

Аналитика попросили оценить прогноз главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова об окончании войны до следующего лета, особенно в контексте планов РФ по наращиванию количества солдат в армии.

"К весне они хотят получить примерно полумиллионную, уже более-менее обученную армию, которую они сейчас отмобилизовали. А к лету они хотят довести число мобилизованных до миллион и двести тысяч человек. Но я вам скажу так: это количество мобилизованных, оно не будет играть роли, если у нас будет соответствующий боевой потенциал, если у нас будут соответствующие огневые возможности. Вся проблема в огневых возможностях нашей армии, вся проблема в количестве поставленного нам вооружения", — сказал Жданов.

Военный эксперт согласился с прогнозом Буданова об окончании войны до лета 2023 года. Более того, по мнению аналитика, Украина имела шансы выйти на свои государственные границы еще до конца 2022-го. Однако западные партнеры не смогли организовать поставки вооружения бригадными комплектами. О такой потребности недавно упоминал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Жданов сказал, что требовалось "10-20 бригадных комплектов для создания контрнаступательной группировки".

"Прогноз хороший генерала Буданова, но, повторюсь, он зависит от объемов поставок. Если мы сегодня номенклатуру вооружений, то есть те типы, что нам надо, мы примерно получаем по нашим заявкам. Но количество вооружений на сегодняшний день идет… ну, я бы так сказал, по такому необходимому минимуму. Но никак не для того, чтобы мы могли развивать контрнаступление. Почему так? Это политический вопрос. Он очень сложный, многогранный. Тут вариантов может быть миллион", — добавил Жданов.

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

Буданов в интервью 18 октября сообщил, что к следующему лету война должна закончиться. ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он также анонсировал значительные продвижения вперед украинских защитников до января.

Британская разведка отметила, что Россия перешла к обороне на большинстве участков фронта. Недоукомплектованные и плохо обученные силы ВС РФ сейчас способны только защищаться.

В Херсоне оккупанты заминировали объекты инфраструктуры. Они также готовятся к уличным боям, а слухи об отходе врага из города — это информационная атака.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, трасса Сватово — Кременная находится под полным огневым контролем украинских защитников. Однако конкретные населенные пункты пока не называются.

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