Во Франции из-за массовых беспорядков введут комендантский час, – СМИ

Около 3 тысяч предприятий получили повреждения или были разграблены.

В некоторых районах Франции введут частичный комендантский час после того, как протесты в минувшие выходные переросли в беспорядки в Париже и других городах. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

"Речь идет о конкретных случаях правонарушений и мародерства. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – сказал Лекорню журналистам после кризисного совещания с членами правительства.

По словам министра по делам малого бизнеса Сержа Папена, около 3 тысяч предприятий были повреждены или разграблены.

Видео дня

Сообщается, что в субботу более полумиллиона человек во Франции вышли на улицы, протестуя против высокой стоимости жизни. Демонстрации переросли в беспорядки в Париже, Марселе и других городах. Беспорядки продолжались и в воскресенье вечером, особенно в столице.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении в воскресенье вечером назвал насилие национальным "позором" и пообещал жестко реагировать на действия участников беспорядков.

Протесты во Франции

Напомним, один из самых популярных музеев мира, парижский Лувр, был вынужденно закрыт 19 октября из-за масштабных протестов во Франции. Сообщалось, что это произошло спустя год после дерзкого ограбления музея средь бела дня. Когда музей возобновит работу, не сообщалось.

Также журналист Le Figaro Жан-Батист Семерджян в соцсети X опубликовал листовку, расклеенную протестующими у входа в музей. Блокировку работы сферы услуг, в частности Лувра, они называют "своей последней надеждой" достучаться до властей. В музей не смогли попасть туристы, которые уже приобрели билеты.

Вас также могут заинтересовать новости: