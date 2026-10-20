'Лучшее из двух миров': ученые разработали новый тип квантовых компьютеров

Если предложенный подход подтвердится на практике, он заметно приблизит внедрение квантовых вычислений в практическую химию, физику и материаловедение.

Несмотря на колоссальный потенциал, квантовые компьютеры все еще плохо справляются с моделированием взаимодействия двух основных типов частиц, из которых состоит Вселенная. Это можно сравнить с поваром, который умеет работать с сахаром и молоком по отдельности, но не способен рассчитать, как из них приготовить сложный торт.

Однако исследователи нашли способ преодолеть эту проблему, сообщает ScienceAlert . Они разработали теоретическую модель гибридного квантового компьютера, который объединяет "лучшее из обоих миров" и позволяет эффективно описывать взаимодействие разных частиц.

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Квантовые компьютеры используют кубиты – элементы, способные хранить и обрабатывать квантовую информацию. Такие машины особенно перспективны для моделирования микромира, но из-за высокой чувствительности кубитов им пока сложно точно описывать поведение множества связанных частиц. Это существенно ограничивает их применение в практической химии и при разработке новых материалов.

Дело в том, что частицы делятся на две большие группы – фермионы и бозоны. К первым относятся, например, электроны и протоны, а ко вторым – фотоны (частицы света). Квантовые компьютеры хорошо справляются с моделированием фермионов, однако для точного описания бозонов им требуется гораздо больше кубитов. А чем масштабнее становится квантовая система, тем сложнее контролировать возникающие в ней ошибки.

Как ученые предлагают улучшить квантовые компьютеры

Исследователи под руководством Элеонор Крейн из Королевского колледжа Лондона предложили объединить кубиты с микроволновыми резонаторами. Это небольшие устройства, внутри которых возникают колеблющиеся электромагнитные поля. Их можно использовать, например, для хранения квантовой информации и точного моделирования поведения бозонов.

Такой гибридный подход объединяет преимущества обеих технологий. Вместо того чтобы имитировать сложные процессы исключительно с помощью огромного массива кубитов, компьютер сможет распределять нагрузку между ними и резонаторами. По расчетам авторов, для подобных симуляций это позволит сократить объем необходимых вычислений примерно в тысячу раз и приблизит решение научных задач, с которыми обычным суперкомпьютерам не справиться.

Чтобы проверить свою идею, ученые смоделировали несколько физических систем, включая работу светоделителя – устройства, которое разделяет или объединяет световые лучи. Они также исследовали упрощенные структуры с двумя пространственными измерениями и одним временным. Хотя такие двухмерные модели не описывают весь окружающий мир, они помогают изучать процессы, критически важные для создания реальных материалов.

Меньше ошибок и реальные перспективы

Новая архитектура откроет путь к исследованию сверхпроводников (материалов, проводящих ток без сопротивления), а также к созданию эффективных солнечных панелей, систем хранения энергии и лекарств. В основе всех этих задач лежат сложные квантовые процессы, которые не под силу точно рассчитать даже мощнейшим классическим компьютерам.

Еще один плюс гибридной системы – снижение числа ошибок. В обычных квантовых компьютерах сбои быстро накапливаются из-за огромного количества операций. Сокращение числа таких манипуляций сделает вычисления надежнее и потребует меньше детекционных ресурсов для защиты данных.

При этом ученым не придется ждать появления гигантских компьютеров с полноценной коррекцией ошибок. Необходимые кубиты и резонаторы уже существуют, а требования новой архитектуры к точности операций близки к возможностям современных устройств. Тем не менее пока разработка остается теоретической – ее эффективность еще предстоит проверить на практике.

Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Physical Review X . Если подход подтвердится на реальном оборудовании, он заметно приблизит внедрение квантовых вычислений в практическую химию, физику и материаловедение.

Ранее в США создали уникальный чип, который может стать основой квантовых компьютеров будущего. Чип размером в 1 квадратный миллиметр генерирует запутанные пары фотонов.

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