Республиканцы в Конгрессе США пытаются защитить Украину от Трампа, - Politico

Демократы даже предположили, что будут сотрудничать с республиканцами, чтобы противодействовать поддержке Трампа в отношении России, хотя они не уточнили, какими именно будут их реакции.

В Конгрессе США растет недовольство решениями президента Дональда Трампа в отношении России и Украины. Некоторые законодатели из числа республиканцев даже заявили, что дальнейшие уступки Кремлю могут затруднить продвижение политики Белого дома после промежуточных выборов.

Как сообщает POLITICO, причиной критики стали решения Вашингтона отменить санкции против России, разрешить закупки российского дизельного топлива, а также сообщения об ограничении военной и разведывательной поддержки Украины.

Издание отметило, что такие реакции отражают скрытую тревогу республиканцев по поводу администрации, которая в значительной степени игнорировала вопросы Украины и внешней политики в целом, а также отсутствие скоординированного ответа со стороны законодательной ветви власти.

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"Демократы и республиканцы в Конгрессе понимают, что произойдет, если Путин не понесет никаких последствий за свое кровавое вторжение", – заявили сенаторы Том Тиллис (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

Конгрессмен-республиканец Крейг Голдман, которого Трамп поддержал на переизбрании в этом году, заявил, что выступает за сохранение санкций против России. Представитель Палаты представителей Макс Миллер (республиканец) отметил, что прекращение войны в Украине соответствует национальным интересам США, поэтому администрация должна оказывать давление на Россию, а не закупать её нефть.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик также выступил за ужесточение санкций против России и предоставление Украине всех необходимых средств обороны. Он предупредил, что возможные ограничения доступа украинских военных к спутниковым системам Starlink и Starshield должны стать предметом парламентского расследования.

Действия Трампа в отношении России и Украины обеспокоили законодателей из обеих партий. Сейчас и республиканцы, и демократы пытаются определить дальнейшие шаги, если Трамп не изменит свою политику.

Демократы даже предположили, что будут сотрудничать с республиканцами, чтобы противодействовать поддержке Трампа в отношении России, хотя они не уточнили, какими именно будут их реакции.

Республиканец Дон Бейкон назвал действия Трампа абсолютным позором, пишет The Hill. По его словам, президент морально слеп в отношении этой войны, "он присоединился к диктатору и военному преступнику":

"Он жесток и подрывает демократию, страну, которая хочет быть частью Запада, частью ЕС, хотела бы быть частью НАТО, хотела бы быть нашим союзником. Путин нас ненавидит. Президент этого не видит. Но сказать, что Россия хорошо относится к Украине, когда они каждую ночь бомбят города – я был там месяц назад. Они бомбят заправки, рестораны, торговые центры. Они совершают террористические акты против украинцев".

Другие заявления республиканцев

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе четверо сенаторов-республиканцев присоединились к своим коллегам-демократов и подписали письмо генеральному инспектору Министерства обороны Платту Морингу с требованием расследовать обстоятельства сбоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield, которые используются Украиной для перехвата российских беспилотников.

Законодатели призвали выяснить, могли ли представители Министерства обороны США санкционировать ограничения, которые повлияли на оборонные возможности Украины.

К инициативе присоединились, в частности, республиканцы Том Тиллис, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин. В своем обращении законодатели подчеркнули, что перебои в работе критически важных каналов связи и обмена разведывательной информацией поставили под угрозу способность Украины защищаться от российских атак, а также безопасность американского персонала, работающего в стране.

Они потребовали от генерального инспектора начать немедленное расследование. Информацию о его ходе ожидают не позднее 1 ноября 2026 года.

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