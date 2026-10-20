Зеленский обсудил с Рубио три ключевые вопроса для Украины

Стороны договорились вскоре снова связаться друг с другом.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, в ходе которого обсудили предупреждение о российских ракетных ударах. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию", – отметил он.

По словам президента, в ходе разговора с Рубио они обсудили также средства перехвата баллистических ракет, необходимые для защиты жизни людей, и раннее предупреждение о российских баллистических атаках.

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"Третье – ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить. Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей. Договорились, что вскоре свяжемся снова для обмена информацией. Спасибо, Марко, за конструктивный подход! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" – подчеркнул Зеленский.

Заявления Рубио о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне Рубио резко раскритиковал президента Зеленского за утверждение, что США скрывают от Украины важные разведывательные предупреждения о предстоящих атаках российских баллистических ракет. Он отметил, что Зеленскому следует сосредоточиться на том, чтобы положить конец этой войне.

Зеленский и другие высокопоставленные чиновники Украины утверждали, что они не получали ряд разведывательных предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, против которых у них есть ограниченные средства защиты из-за нехватки перехватчиков Patriot.

Американские чиновники также настойчиво уверяли, что США не прекращали обмен разведданными с Украиной и не препятствовали доступу к системе Starshield.

Кроме того, Рубио заявил, что зависимость Европы от российских энергоносителей – одна из причин, по которой кремлевский диктатор Владимир Путин "вторгся" в Украину. По его словам, российский лидер "считал, что может это сделать" [начать полномасштабное вторжение]. Он был уверен, что Европа "ничего с этим не будет делать".

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