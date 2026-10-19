Трамп выступил с новыми заявлениями о войне в Украине и похвалил Россию

Президент США отметил, что не намерен прерывать переговоры с РФ по Украине прямо в разгар процесса.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с главой Кремля и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам.

"Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я бы хотел, чтобы она состоялась. Си Цзиньпин вел себя в отношении Украины очень справедливо. Он не слишком вмешивался в эти дела. То же самое касается России. Они не проявили даже близко того, на что были способны. Они знают, что я это ценю", – заявил президент США.

В то же время он напомнил, что США ведут переговоры с Путиным по Украине, и он не намерен прерывать их прямо посреди процесса.

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По словам Трампа, Россия вела себя адекватно в отношении Украины:

"Россия, честно говоря, вела себя с Украиной вполне нормально. Они особо ничего не делали".

Также он отметил, что Путин не вмешивается в дела Ирана.

"Это хорошо, ведь мы наносим Ирану очень сильные удары. Насколько мы видим, Россия ничего не сделала в Иране, и я считаю это очень позитивным", – заявил он.

Президент США вновь обвинил украинского лидера в якобы нежелании закончить войну.

"Зеленский не слишком способствует разрешению ситуации. Мне кажется, он не хочет, чтобы это прекратилось. Но я хочу, чтобы люди не гибли. Пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины. Возможно, Украине пора выдвинуть на мирные переговоры другого человека, а не Зеленского", – сказал он.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, кто отдал приказ прекратить работу сети Starlink в Украине для военных.

"Я не знаю, кто это был, но хотел бы узнать", – ответил на это президент США.

Также Трамп напомнил, что Украина получила от США значительную военную помощь.

"Мы многое дали Украине, а они нам ничего. Мы предоставили сотни миллиардов долларов. Я передал Украине Javelin", – отметил Трамп.

Кроме того, по данным Telegram-канала Ukraine Context, в ближайшие дни в Норвегии может состояться встреча украинской стороны со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"На повестке дня – вопросы сотрудничества США с РФ, а также задержки военных поставок Украине со стороны американских чиновников", – говорится в сообщении.

Добавляется, что Украина хочет выяснить, с чем связаны эти действия и с какой целью они осуществляются.

Что известно о возможной встрече Трампа, Путина и Цзиньпина

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговоры о встрече Трампа, Путина и Цзиньпина уже велись. Однако он не смог подтвердить, согласовали ли её окончательно. Рубио подчеркнул, что глава Белого дома хотел бы, чтобы война в Украине закончилась. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не видят положительных последствий войны и обеспокоены возможностью ее распространения на другие государства.

Также мы писали, что журналист Оуэн Мэтьюз в статье The Spectator отметил, что встреча Трампа с Путиным и Цзиньпином, вероятно, пройдет без участия Украины. При этом на ней будет обсуждаться раздел Украины по "ялтинскому образцу". Журналист отметил, что Кремль предложил провести трехсторонний саммит в Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.

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