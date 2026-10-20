Рубио опроверг информацию о том, что США перестали предоставлять Украине данные об ударах РФ баллистикой, – NYP

Зеленский и другие высокопоставленные чиновники Украины утверждали, что они не получали ряд разведывательных предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами.

Государственный секретарь Марко Рубио резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за утверждение, что США скрывают от Украины важные разведывательные предупреждения о предстоящих атаках российских баллистических ракет, сообщает New York Post.

"Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему он говорит такие вещи прессе. Никакого перерыва не было. Зеленский должен сосредоточиться на том, чтобы положить конец этой войне", – сказал Рубио журналистам в Узбекистане в ответ на последнюю жалобу Зеленского.

Издание сообщило, что Зеленский и другие высокопоставленные чиновники Украины утверждали, что они не получали ряд разведывательных предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, против которых у них есть ограниченные средства защиты из-за нехватки перехватчиков Patriot.

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"Нам помогают десятки стран. Но только Соединенные Штаты располагают этой уникальной разведывательной информацией, чтобы предупредить нашу сторону, когда Россия применяет баллистические ракеты. И мы её не получили", – заявил президент Украины в воскресенье в программе "Meet the Press" телеканала NBC News.

Президент Украины рассказал, что на прошлой неделе было зафиксировано три случая перебоев в поступлении разведывательной информации, а несколько украинских чиновников отметили, что подобная проблема возникла у них также в воскресенье вечером.

В статье указывается, что американские чиновники настойчиво уверяли издание, что США не прекращали обмен разведданными с Украиной и не препятствовали доступу к системе "Starshield".

Один из источников предположил, что Украина перекладывает вину за то, что могло пойти не так, на свою сторону, тогда как другой отметил, что резкие комментарии Зеленского не способствовали урегулированию ситуации.

Напомним, что в недавнем интервью изданию Breitbart Рубио также обвинил Украину в нанесении ударов по американским энергетическим судам в Чёрном море.

"Мы стали свидетелями ударов по энергетическим судам в Чёрном море. И было много жалоб, ведь нам звонят американские компании и говорят: "Эй, на том судне, которое было поражено Украиной, была наша нефть". Я не верю, что Украина намеренно целенаправленно атаковала их, но эти суда всё равно были поражены. А наш мир и так уже сталкивается с энергетическим кризисом", – рассказал госсекретарь США.

Другие заявления Рубио о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению госсекретаря США, зависимость Европы от российских энергоносителей является одной из причин, по которой кремлевский диктатор Владимир Путин "вторгся" в Украину. Рубио напомнил, что Трамп еще во время своего первого президентского срока предупреждал Германию, что она сделала себя уязвимой перед российской энергетикой. Он предупреждал, что Путин мог использовать это в качестве инструмента шантажа в случае конфликта.

Также мы писали, что Рубио подчеркнул: вопрос выборов в Украине важен, но не является ключевой причиной продолжения войны. В то же время это не совпадает со словами президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует сменить лидера. Кроме того, госсекретарь США прямо не обвинил Украину в эскалации ударов по РФ, но намекнул на это.

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