Путин хочет не только захватить Украину: Мерц раскрыл истинную цель Кремля

По мнению немецкого канцлера, многие люди не воспринимают угрозу со стороны Кремля достаточно серьезно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не недооценивать угрозу со стороны России, отметив, что глава Кремля Владимир Путин стремится не только победить Украину, но и подорвать демократию в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

"Больше всего меня беспокоит то, что влияние России на наши общества недооценивается. Россия движется к дестабилизации всего политического устройства нашего европейского континента", – сказал Мерц.

По его мнению, многие люди, в том числе и в Германии, не воспринимают угрозу со стороны Кремля достаточно серьезно.

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"Они не понимают, в чем на самом деле заключается цель России… Это не только территориальные завоевания в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", – пояснил немецкий канцлер.

Мерц также заявил, что Германия вместе с другими европейскими союзниками и партнерами за пределами США финансирует оборону Украины и поставки ей военного оборудования без помощи Вашингтона.

"Это действительно большая нагрузка для наших бюджетов, это действительно важное дело для Европейского Союза…Но мы это делаем и будем стараться продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", – подчеркнул он.

Как пишет Bloomberg, на фоне разногласий с Вашингтоном европейские лидеры ищут способы деэскалации конфликта, который длится уже неделю. Президент США Дональд Трамп фактически встал на сторону Москвы: Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и пойти на уступки ради завершения войны.

На этом фоне Мерц заявил, что пытается убедить Трампа: стабильность Европы отвечает и интересам самих Соединенных Штатов.

"Каждый раз, когда я встречаюсь с Дональдом Трампом, я пытаюсь убедить его, что это должно быть в его же интересах. Стабильная Европа, европейский континент, Европейский Союз как партнер на мировой арене – это то, что выгодно и для американцев", – отметил канцлер Германии.

Мерц также повторил, что ключевым условием является сохранение территориальной целостности Украины – "и это не подлежит сомнению".

Как отмечают в Bloomberg, европейские лидеры сталкиваются с перспективой того, что им придется и в дальнейшем поддерживать Украину самостоятельно, без помощи США. Пока что они сохраняют санкции против Москвы и настаивают на том, что Украина не должна уступать территории в рамках мирного соглашения. В то же время европейские страны понимают, что в ближайшее время не смогут полностью заменить американские системы противовоздушной обороны и обмен разведывательными данными. К тому же в нескольких европейских странах вскоре начнется напряженный предвыборный период.

Мерц заявил, что европейские правительства осознали серьезность ситуации, в которой оказались, и уже реформируют свои оборонные системы, чтобы стать более независимыми.

"Мы слышим этот сигнал тревоги. И мы стараемся занять такую позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищаться в рамках НАТО", – резюмировал немецкий канцлер.

Угроза для Европы со стороны РФ

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что Россия усилит диверсии в Европе, чтобы сорвать помощь Украине зимой. По их мнению, в течение зимы 2026–2027 годов страна-агрессор может активизировать диверсии и провокации в европейских странах, пытаясь помешать транспортировке западной помощи Украине.

Польские власти также ожидают провокаций со стороны России, направленных против логистической инфраструктуры Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия будет оставаться угрозой для Варшавы и всей Европы даже после окончания войны против Украины. Он подчеркнул опасность российского милитаризма и призвал не недооценивать её.

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