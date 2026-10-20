В Steam стартовал фестиваль демоверсий: тысячи игр можно опробовать бесплатно

В цифровом магазине Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть". В рамках мероприятия игрокам доступны для прохождения тысячи бесплатных демоверсий предстоящих игр.
Мероприятие продлится одну неделю и закончится 26 октября в 20:00 по киевскому времени. Ознакомиться с полным списком демок можно на странице фестиваля в Steam. Игры отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.
Некоторые игры, участвующие в фестивале:
- The Wolf Among Us Remastered – полное переиздание классической эпизодической игры с вырезанными сценами.
- Goodbye Seoul – нарративная головоломка-платформер, действие которой разворачивается пост-апокалиптическом Сеуле.
- ReBlade: The Death Spiral – динамичный киберпанковый экшен-рогалик.
- Stronghold 4 – сюжетный приквел культовой стратегии.
At Fate’s End – приключенческий экшен-сайд-скроллер в фэнтезийном мире.
Tearoom of Terror – уютная готическая детективная игра с приготовлением блюд, в которой предстоит расследовать загадочную смерть своей тети.
El Paso, Elsewhere 2 – сиквел нашумевшей инди-игры в стиле Max Payne.
The Road of Dust and Sorrow – cурвайвал-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil.
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