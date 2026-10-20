В Steam стартовал фестиваль демоверсий: тысячи игр можно опробовать бесплатно

Можно, например, попробовать демоверсию Stronghold 4. Фестиваль закончится 26 октября.

В цифровом магазине Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть". В рамках мероприятия игрокам доступны для прохождения тысячи бесплатных демоверсий предстоящих игр.

Мероприятие продлится одну неделю и закончится 26 октября в 20:00 по киевскому времени. Ознакомиться с полным списком демок можно на странице фестиваля в Steam. Игры отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.

Некоторые игры, участвующие в фестивале:

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Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

УНИАН собрал 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас. Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения.

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