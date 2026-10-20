В Steam стартовал фестиваль демоверсий: тысячи игр можно опробовать бесплатно

В цифровом магазине Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть". В рамках мероприятия игрокам доступны для прохождения тысячи бесплатных демоверсий предстоящих игр.

Мероприятие продлится одну неделю и закончится 26 октября в 20:00 по киевскому времени. Ознакомиться с полным списком демок можно на странице фестиваля в Steam. Игры отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.

Некоторые игры, участвующие в фестивале:

  • The Wolf Among Us Remastered – полное переиздание классической эпизодической игры с вырезанными сценами.
  • Goodbye Seoul – нарративная головоломка-платформер, действие которой разворачивается пост-апокалиптическом Сеуле.
  • ReBlade: The Death Spiral – динамичный киберпанковый экшен-рогалик.
  • Stronghold 4 – сюжетный приквел культовой стратегии.

  • At Fate’s End – приключенческий экшен-сайд-скроллер в фэнтезийном мире.

  • Tearoom of Terror – уютная готическая детективная игра с приготовлением блюд, в которой предстоит расследовать загадочную смерть своей тети.

  • El Paso, Elsewhere 2 – сиквел нашумевшей инди-игры в стиле Max Payne.

  • The Road of Dust and Sorrow – cурвайвал-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil.

Видео дня

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

УНИАН собрал 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас. Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения.

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