Венса спросили, является ли Украина союзником США: что он ответил

Вице-президент США также высказался против вступления Украины в НАТО.

Украина не должна наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью для 2WAY TONIGHT.

На вопрос журналиста, является ли Украина союзником США, он ответил, что она является партнером для Америки "в определенном смысле".

"Но, думаю, время от времени наши интересы все же расходятся. Например, считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам дизельной инфраструктуры, из-за чего у американцев растет стоимость энергоносителей? Нет", – сказал чиновник.

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Однако, по его словам, в некоторых вопросах США сотрудничали с Украиной и, как он заверил, будут продолжать сотрудничать.

"Но, на мой взгляд, они должны прекратить удары по российской энергетике", – добавил он.

Также вице-президент США заявил, что Украина не должна вступать в НАТО:

"Они не в НАТО. Я не считаю, что они должны быть в НАТО. Я считаю, что это очень достойная уважения страна, прекрасная страна, где живет много замечательных людей. Мы будем вместе работать над некоторыми вопросами, но по некоторым другим вопросам наши позиции будут противоположными", – сказал Венс.

США против ударов Украины по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Он заявил, что обе стороны согласились на энергетическое перемирие, и попросил не нарушать его.

Позже издание Axios сообщило, что "энергетическое перемирие" от Трампа касается только НПЗ. Трамп якобы имел в виду потенциальное соглашение, согласно которому каждая из сторон прекратит атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ только в том случае, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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