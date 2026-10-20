Уиткофф поедет в Норвегию и Россию для переговоров по Украине, - Reuters

Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, заболел и присоединится к ним в виртуальном формате.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправится в Норвегию для переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Они предположили, что во встречах примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Еще один собеседник издания отметил, что зять Трампа Джаред Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, заболел и присоединится к ним в виртуальном формате.

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Ожидается, что кроме Зеленского в переговорах в Осло будут участвовать премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители группы E4 (Великобритания, Франция, Германия и Польша), а также делегаты от Евросоюза и НАТО.

По словам двух источников, Уиткофф также планирует поехать в Россию для встречи с тамошним диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров в России стороны обсудят ряд вопросов, касающихся Украины.

Источники предупредили, что график встреч является предварительным и может измениться.

Отношения Украины и США

Как сообщал УНИАН, в последние дни растет напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом. В частности, Украина утверждает, что Белый дом распорядился ограничить скорость работы системы спутниковой связи военного назначения Starshield (принадлежит компании SpaceX), а также сократил объем обмена разведданными и задержал поставки зенитных ракет для комплексов Patriot, оплаченных другими странами.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск на прошлой неделе написал в социальной сети X, что, поскольку системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем, любые ограничения скорости или порядка их использования определяются американскими военными или президентом США.

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