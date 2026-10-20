В Киеве возобновили движение на 'красной' линии между станциями 'Академгородок' и 'Лесная'

Станция "Черниговская" временно не работает.

Движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" – "Лесная" в Киеве возобновлено. Об этом утром 20 октября сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня утром поезда на "красной" линии вновь курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В то же время отметили, что станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно. Сейчас поезда проезжают мимо неё без остановки.

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Удар по станции "Черниговская"

Как сообщал УНИАН, 19 октября после ночного массированного обстрела столицы закрыли две станции метро – "Черниговская" и "Лесная". Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактная рельса и система электроснабжения и управления движением.

Эксперт Евгений Дикий объяснил, действительно ли россияне целились в станцию метро "Черниговская". По его мнению, вряд ли враг хотел целенаправленно нанести удар по станции высокоточным оружием, ведь "тогда это был бы очень неразумный выбор объекта". Разве что, предположил он, РФ могла действовать таким образом с целью запугивания.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, как будут курсировать поезда на красной ветке метро из-за повреждения станции "Черниговская". По его данным, поезда будут ездить без остановки на этой станции до завершения ее ремонта. Мэр добавил, что во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие, что сказывается на темпах восстановления.

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