Сегодняшние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.

Полеты самолета-разведчика А-50, который барражирует в небе Беларуси и поднялся в воздух сегодня около 13:00, связаны с обстрелами в Запорожье и других регионах.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

По его словам, сегодняшние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.

"Дело в том, что сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в городе Стамбул проходят четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией по разблокированию наших портов и организации вывоза зерна для доставки в те страны, в которые мы его доставляем. Я думаю, что не случайно незадолго до этого были воздушная тревога и удар по Запорожью, а также самолет-разведчик в небе Беларуси – все по времени примерно совпало. Прямая связь. Россия даже таким образом пытается усилить свои переговорные позиции", – пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, сегодня впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский самолет ДРЛО А-50 и истребители. В течение ночи наблюдалась повышенная авиационная активность над Беларусью. Самолет А-50 закончил работу только в 04:39 и приземлился на военном аэродроме в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время его работы в воздухе составил 6 часов 20 минут.

Также сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет. Оккупанты совершили обстрел инфраструктуры города. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным 14 человек получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: