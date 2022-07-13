Военный отметил, что Украина, к сожалению, не может уничтожать российскую авиацию на территории Беларуси.

Сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Беларуси Украине не позволяют мощности средств ПВО.

Об этом заявил полковник, спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, - ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24 на 7, в режиме постоянного патрулирования", – рассказал он.

По словам Игната, они (РФ - ред.) перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.

"Мы можем их (самолеты, - ред.) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно, что не на самой границе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Игнат заявил, что с начала широкомасштабной войны по позициям врага нанесено 1700 авиаударов.

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