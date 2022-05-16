Среди всего прочего, есть высокий риск попасть в ловушку врага.

На сегодня вопрос деблокации Мариуполя и в частности, завода "Азовсталь" остается одним из наиболее актуальных. Постоянно идут договоренности о том, чтобы вывезти из города раненых и погибших украинских защитников.

Так, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский констатирует, что сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна. Есть высокий риск попасть в ловушку врага, пишет "РБК-Украина".

"Нет. Это исключено [военная деблокада Мариуполя – Ред.]. Кто-то говорит, что там малая плотность вражеских войск. При всем уважении к нашим ребятам, при всем моем желании спасти наших защитников и защитниц Мариуполя, это сейчас невозможно", – отметил он.

По его словам, открытая местность не позволяет проводить подобные рейдовые операции. Вражеские войска, в свою очередь, могут атаковать авиацией, артиллерией и ракетами.

"Мы таким образом рискуем добавить к нашим героическим защитникам Мариуполя еще тысячи наших солдат, которые могут просто попасть в ловушку, ввязавшись в уличные бои, когда будут пытаться прорваться к "Азовстали", – добавил Грабский.

Кроме того, по мнению полковника, эвакуация защитников Мариуполя требует большого количества дополнительных средств. В частности, для того, чтобы вывезти около 600 раненых, необходимо доставить как минимум 500 пустых автомобилей.

"Это будет целый медицинский конвой, то есть колонна увеличивается в разы. И ей надо еще как-то добраться до Мариуполя", – подытожил эксперт.

Накануне экс-командир "Азова" подтвердил, что помимо дипломатического пути проведения деблокады Мариуполя, украинские защитники работают над подготовкой военного плана. Эта работа ведется с высшим руководством ВСУ,

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