Фолкер Тюрк заявил, что мониторинг подтвердил "серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления".

В ООН признали, что солдаты армии Российской Федерации совершили военные преступления во время полномасштабного вторжения в Украину. Верховный комиссар по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что Москва не приняла меры для защиты гражданского населения.

По словам Тюрка, Россия "значительно не смогла защитить гражданских лиц и есть признаки того, что российские силы совершили военные преступления в Украине".

"Российская Федерация в значительной степени не приняла адекватные меры для защиты гражданских лиц и гражданских объектов от последствий их атак", - цитирует представителя ООН издание The Guardian.

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Он указал, что мониторинг продемонстрировал "грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего, со стороны военных РФ".

Военные преступления России в Украине - последние новости

Российские военные вошли в Бучу утром 27 февраля 2022 года. В тот же день городской голова Анатолий Федорук сообщил о первых погибших мирных жителях. 31 марта 2022 года ВСУ освободили город от российской оккупации.

После деоккупации Киевской области стали известны ужасные преступления российских военных против мирных украинцев - насилие, пытки, убийства. Многих погибших оккупанты пытались сжечь.

Позже стало известно, что такая ситуация в каждом ураинском населенном пункте, где находились российские оккупанты.

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