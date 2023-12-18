Оккупант просит политического убежища и обещает свидетельствовать о высокопоставленных чиновниках РФ.

Бывший офицер Главного разведывательного управления РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" прилетел в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах.

Российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал фото явки с повинной экс-силовика. Как свидетельствует документ, экс-офицер ГРУ выразил готовность предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и дать показания относительно военных преступлений России в 2014-2015 и в 2022 годах, в том числе и обстрелов Донецка с целью настроить население против ВСУ.

"Показания о военных преступлениях переданы в Офис прокурора и следователей Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

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Полковник готов говорить

Имя россиянина не раскрывают, но отмечают, что экс-офицер имел звание полковника, занимал должность "начальника" так называемого 4-го отдела Управления спецопераций "Генпрокуратуры ДНР". Он готов свидетельствовать против таких лиц, как:

идеолог проекта "Новороссия" Владислав Сурков;

депутат Госдумы РФ Александр Бородай;

командир 10-й бригады спецназа ГУ ГШ (в / ч 51532) генерал-майор Сергей Свид (позывной "Рязань", куратор "Редута " и"Вагнер");

ЧВК "Вагнер" и другие высокопоставленные сотрудники ФСБ и Минобороны РФ, курировавшие "спецоперации" в Украине в 2014-2015 и в 2022 годах.

"Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за содеянное, но прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж из-за угроз моей семье для отказа от показаний независимому суду", - говорится в явке с повинной.

Россияне в документе заявил, что более года передавал учредителю Gulagu.net Владимиру Осечкину данные для формирования материала в МУС и Офис генпрокурора Украины.

Бывший высокопоставленный инструктор "Вагнера" и экс-офицер ГРУ признался, что правая рука Пригожина в ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин лично отдавал приказы о казнях и расправах над гражданскими в Украине и Сирии. Он называл это "приказами Пригожина, выполнявшего волю Путина".

Автор явки с повинной в 2014 году принял участие в "первом вторжении в Украину", командуя группой защиты "премьера ДНР" Бородая, который действовал от администрации Путина, "лично от Владислава Суркова".

"Мы невольно стали соучастниками организованного переворота на части Украины, которым руководила АП России", – написал экс-офицер.

Он утверждает, что был свидетелем "страшной фальсификации" на всех "референдумах" на оккупированных территориях и косвенным свидетелем "кровавой развязки" в аэропорту Донецка в мае 2014 года, когда Бородай, коллаборант из СБУ Александр Ходаковский и их помощники "загубили кучу народа", чтобы Москва поскорее выделила деньги и оружие.

"Кремль заказывал больше жертв и обязательно боевых действий под видом "освободительного движения народа", – рассказал российский силовик.

Автор явки с повинной также пишет, что боевики "ДНР" сами обстреливали Донецк, чтобы сорвать "Минск-2" и дестабилизировать сознание гражданского населения Донецка против сил ВСУ.

Война и преступления

По его словам, в 2021 и 2022 годах ФСБ готовила ДРГ для действий на территории Украины неподалеку "ЛДНР", чтобы дестабилизировать обстановку в ОРДЛО и обвинить в этом Украину.

Именно на базе этих отрядов сформировали батальонные тактические группы, которые вторглись в Украину в феврале 2022 года. Экс-офицер был начальником разведки 2-го отряда. Во время выполнения "заданий" от Минобороны РФ в Украине "неоднократно видел нарушения 4-й статьи Женевской конвенции в отношении гражданского населения", в частности жестокость к военнопленным и их убийство или вывоз детей без родителей в Беларусь.

"В конце марта в районе городов Гостомель – Буча я получил приказ от сотрудников контрразведки расстрелять пятерых человек, которых мы держали в плену и которых ФСБ представила как диверсантов, хотя это все были жители ближайших сел. Я приказ не выполнил и людей отпустил, чем подверг себя преследованию по военному ордеру", – заявил оккупант.

Более подробные показания россиянин готов предоставить Международному уголовному суду. Явку он подписал собственноручно, отметив, что делает это добровольно без давления и принуждения.

Военные преступления россиян

Российские военные на тяжелой технике вошли в Бучу утром 27 февраля 2022 года. В тот же день городской голова Анатолий Федорук сообщил о первых погибших.

31 марта 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили Бучу от российской оккупации.

После деоккупации территорий Киевщины стали известны ужасные преступления российских военных против мирных украинцев. Братские могилы, в которых находились сотни местных жителей, были обнаружены в Буче. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших оккупанты пытались сжечь.

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