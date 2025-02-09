Три года изнурительных штурмов и постоянные удары ВСУ по тылам агрессора сказались на состоянии оккупационной армии.

Российская военная машина начала пробуксовывать и тормозить, что стало следствием в частности постоянного огневого воздействия на российские тылы. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, "россияне как будто слабеют", что видно по многим показателям, а не только по замедлению темпов их продвижения на Донбассе. Например, сами же россияне жалуются из-за плохого оснащения пехотинцев, говорит Киричевский.

"Даже эта картина с ослами и лошадьми в качестве транспортных средств. То, что они дошли уже до такого, что уже, получается, россияне имеют оперативные проблемы, что они не могут подвозить личный состав, боеприпасы и еду к фронту "буханками", а теперь им приходится припахивать несчастных осликов", - отметил аналитик.

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Военный аналитик отмечает, что проблемы россиян являются следствием не только их собственной стратегии постоянного наступления, но и постоянных украинских ударов по оперативным и стратегическим тылам агрессора.

"Поэтому здесь не то что была просто ставка, что "давайте понемногу отступать, а там россияне как-то вымотаются". Это было очень комплексное воздействие на все возможные логистические коммуникации врага, командные коммуникации", - отметил Киричевский.

Аналитик также обратил внимание, что за последние месяцы Силы обороны осуществили несколько успешных ударов по командным пунктам россиян высокого уровня.

"Командный пункт на общевойсковую армию - это очень разветвленный организм. Россияне имеют определенный опыт, как такие объекты маскировать, как их углублять, чтобы не было чем достать. Но вдруг что-то с русскими генералами произошло, и на их голову прилетело или немного нашей отечественной демократии, или немного западной демократии в виде ракет", - сказал он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы замораживания линии фронта там, где она есть сейчас. Он отметил, что в таком случае линия разграничения пройдет не только через некоторые области, но даже через некоторые города.

Также мы рассказывали, что сегодня российские оккупанты пытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако украинские военные не позволили им это сделать, накрыв захватчиков артиллерийским огнем.

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