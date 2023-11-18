В материале Foreign Affairs говорится о том, что Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами.

Политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. Данные обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии, которую реализует Украина и ее партнеры.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Автор статьи пишет: "Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Военные цели Киева — изгнание российских войск с украинской земли и полное восстановление ее территориальной целостности, включая Крым, — остаются юридически и политически неоспоримыми. Но стратегически они недосягаемы, особенно в ближайшем будущем, а вполне возможно и за его пределами".

Как пишет автор материала: "Пришло время Вашингтону возглавить усилия по выработке новой политики, которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие".

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"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону. Киев не откажется от восстановления территориальной целостности или привлечения России к экономической и юридической ответственности за ее агрессию, но он признает, что его ближайшие приоритеты должны сместиться с попыток освободить больше территорий к защите и восстановлению более 80 процентов территории", - пишет автор материала.

"Несмотря на широко разрекламированное контрнаступление Украины, в 2023 году Россия фактически получила больше территории, чем Украина. В целом ни одна из сторон не добилась значительных успехов. Украинские и российские силы фактически зашли в тупик: возникла тупиковая ситуация", - говорится в материале.

"Один из вариантов для Запада — продолжать делать то же самое, продолжая поставлять Украине огромное количество оружия в надежде, что это позволит ее силам в конечном итоге победить Россию… Время будет не на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок", - говорится в материале.

"Для Киева и его сторонников гораздо предпочтительнее принять новую стратегию, которая приведет в баланс цели и средства, чем продолжать проводить курс, который завел в тупик и который вскоре может привести к резкому спаду. в поддержке Западом Украины", - пишет автор материала.

"Вашингтону необходимо взять на себя инициативу в начале консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонительной", - говорится в статье.

"Независимо от того, будет ли достигнуто прекращение огня, Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии. Существующий подход Киева предполагает высокие затраты и низкие перспективы, что ставит украинцев в неловкое положение, когда они просят бессрочную помощь Запада с уменьшающимися шансами на успех. Вместо этого Украине следует сосредоточиться на удержании и восстановлении территории, которую она сейчас контролирует", - пишет втор материала.

"Реальность такова, что то, что началось как война по необходимости для Украины – борьба за само ее выживание – превратилось в войну по выбору, борьбу за возвращение Крыма и большей части региона Донбасса на востоке Украины. Это не только война, в которой невозможно выиграть; это также страна, которая со временем рискует потерять поддержку Запада. Для Украины гораздо разумнее обеспечить, чтобы большая часть страны, находящейся под контролем Киева, превратилась в процветающую и безопасную демократию, чем рисковать будущим страны в долгосрочных военных усилиях по возвращению территорий, все еще находящихся под контролем России", - говорится в статье.

Ситуация на фронте

По состоянию на 18 ноября 2023 года сообщалось о том, что РФ имитирует большое наступление. Наиболее опасной зоной была, есть и остается Авдеевка.

Россия усилила штурмы на некоторых участках, создавая визуализацию некоего большого наступления по всей линии фронта.

The Economist опубликовала материал о том, что наступающий год будет опасным для Украины, так как Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины.

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