Наиболее опасной зоной была, есть и остается Авдеевка, отметил обозреватель.

Ближе ко второй половине ноября российское командование интенсифицировало штурмы на некоторых участках, создавая визуализацию некоего большого наступления по всей линии фронта, хотя это не так, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наиболее опасной зоной их наступления была, есть и остаётся Авдеевка. На остальных участках не легче, но там несколько иная функциональная ситуация у врага", - отметил он.

В районе Авдеевки россияне пытаются расползаться по левой стороне от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться по праву сторону, написал Коваленко:

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"9-я ОМСБр 1 АК бросается в направлении Уманского с Водяного, а с Песок пытаются давить на Первомайское. Продолжается концентрация сил для очередной волны наступления, с целью прорыва по правую сторону "железки", с последующим захватом сел Степовое и Северное".

По слова эксперта, в районе Купянска - войска РФ пытаются завладеть господствующими высотами, но все их штурмы на данном этапе завершаются провалом; в районе Бахмута - возобновившиеся волнообразные штурмы россиян буквально устилают поля трупами оккупантов, но системность говорит о том, что по ряду направлений командование на местах получило приказ наступать.

"Вся линия боестолкновений оживилась в последние недели и интенсивность действий катализируется командованием российских войск в попытке прощупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преподнести успех на этой локации как некую победу, эпическое достижение", - констатировал Коваленко.

Он уверен, что оккупанты до конца не владеют полной информацией о возможностях украинских войск. При этом он прогнозирует, что как минимум до Нового года интенсивность атак войск РФ не снизится.

Война в Украине - как повлияет зима

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой в Украине, констатировала британская разведка. Отмечалось, что ближайших перспектив на Восточном фронте пока нет. Пока ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. При этом оккупационная армия продолжает нести особенно большие потери в районе Авдеевки.

По данным британцев, тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ смогли создать плацдарм.

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