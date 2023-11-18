Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины.

Контрнаступление Украины остановилось "далеко за пределами" заявленной минимальной цели и война, возможно, вступила в период военного тупика, следовательно, наступающий год будет трудным и опасным периодом для Украины.

В материале The Economist говорится: "Контрнаступление, начавшееся в июне, добилось скромных успехов на флангах Бахмута и на юге, в Запорожской области. Сочетание уставших подразделений, ограниченных боеприпасов и сырой погоды замедлит наступление зимой, хотя некоторые атаки пехоты небольшими подразделениями продолжатся".

Автор материала пишет о том, что зимой, скорее всего, начнется новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон.

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"Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины. Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по оккупированному Россией Крыму, чему будет способствовать небольшая доза поставленных Америкой ракет АТАКС", - говорится в материале.

"Решающий вопрос на 2024 год заключается в том, какая сторона сможет быстрее восстановить более качественные силы. Отчасти это вопрос рабочей силы. Российская армия не достигла поставленных целей по набору персонала, но собрала достаточно войск, чтобы продержаться до конца лета", - пишет автор материала, отметив при этом, что, если Путин хочет перейти в наступление, как это было зимой 2022–2023 годов, ему, возможно, придется провести более масштабную волну мобилизации.

"В конце 2022 года Россия нарастила оборонное производство и может произвести более 2 млн снарядов в течение 2024 года, а также сотни новых и отремонтированных танков. Северная Корея также посылает огромное количество снарядов, еще больше усиливая огневую мощь России. Западные правительства вложили средства позже, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах — единственном наиболее важном факторе на тактическом уровне — до конца 2023 или начала 2024 года", - говорится в материале.

Автор статьи также напоминает, что Украина не получит еще одного массового притока техники, как это произошло весной 2023 года. "Вместо этого основное внимание будет сосредоточено на помощи Запада в ремонте техники. Ключевое решение для западных правительств заключается в том, откроют ли они вновь производственные линии по производству оружия, которое они сами больше не эксплуатируют, или передадут конфиденциальную интеллектуальную собственность украинским заводам. Прибытие американской бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) в начале 2024 года пополнит украинский арсенал ракет большой дальности", - говорится в материале.

"Время важно. Каждая сторона надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, но ей будет сложно собрать для этого сухопутные силы. Путин также захочет, чтобы его армия продолжала символические наступления, подобные тем, которые ведутся вокруг Авдеевки на востоке. Но постоянное бросание плохо обученных войск в тяжелые бои ослабит российскую армию, не сдвинув линию фронта", - пишет автор материала.

По словам автора материла, ключевой вызов на 2024 год, который определит следующий год, заключается в том, смогут ли партнеры Украины расширить и реформировать обучение. "Летнее наступление выявило множество проблем. Некоторые из них необходимо будет исправить, чтобы следующее серьезное наступление было более успешным. Например, украинским батальонам и бригадам требуется гораздо больше штабных офицеров, способных планировать и командовать сложными операциями с участием многих подразделений на широком фронте", - говорится в материале.

"Если ни одна из сторон не сможет создать значимую наступательную угрозу в 2024 году, в войне, скорее всего, будут доминировать факторы, выходящие за рамки поля боя. Черное море может стать все более центральным: Россия будет атаковать грузовые суда, а Украина нанесет удары по российскому флоту и объектам. Саммит НАТО в Вашингтоне в июле будет рассматриваться как проверка поддержки Запада. Стратегия России проста: продолжать идти до тех пор, пока партнеры Украины не устанут. Запад намерен придерживаться выбранного курса. Оптимистичные чиновники утверждают, что война ускоряет политическое разложение России. Но пессимисты предупреждают, что Путин может продолжать в том же духе годами", - говорится в статье.

Ситуация на фронте

По состоянию на 18 ноября 2023 года сообщалось о том, что РФ имитирует большое наступление. Наиболее опасной зоной была, есть и остается Авдеевка.

Ближе ко второй половине ноября российское командование интенсифицировало штурмы на некоторых участках, создавая визуализацию некоего большого наступления по всей линии фронта, хотя это не так.

В районе Купянска войска РФ пытаются завладеть господствующими высотами, но все их штурмы на данном этапе завершаются провалом; в районе Бахмута - возобновившиеся волнообразные штурмы россиян буквально устилают поля трупами оккупантов, но системность говорит о том, что по ряду направлений командование на местах получило приказ наступать.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что оккупанты до конца не владеют полной информацией о возможностях украинских войск. При этом он прогнозирует, что как минимум до Нового года интенсивность атак войск РФ не снизится.

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой в Украине, констатировала британская разведка.

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