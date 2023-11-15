"Скорая" будет транспортировать раненых военнослужащих из стабилизационного пункта в ближайший госпиталь.

Инвестиционно-промышленная группа "Смарт-Холдинг" передала 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка очередной спецавтомобиль "скорой помощи".

Об этом сообщила СЕО Холдинга Юлия Кирьянова, отметив, что "скорая" будет транспортировать раненых военнослужащих из стабилизационного пункта в ближайший госпиталь. Это учтено в комплектации авто, которое имеет необходимое оборудование для оказания неотложной помощи. На покупку автомобиля скорой помощи компания направила 650,5 тысячи гривень.

Дополнительно Холдинг передал подразделению расходные медматериалы, которые являются наиболее востребованными в оказании медпомощи при боевых ранениях — физрастворы для капельниц, стерильные бинты и салфетки.

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В компании последовательно придерживаются убеждения, что крупный украинский бизнес должен полностью поддерживать военное сопротивление государства — от этого зависит и сохранение страны в целом, и возможность восстановления ее экономики в частности.

"Делать все возможное, чтобы уберечь наших военных на фронте — задача для любого ответственного гражданина, для любого украинского бизнеса. Мы в "Смарт-Холдинге" понимаем это. С начала большой войны мы передали на фронт уже 130 скорых, направили на это направление поддержки войска 84,5 млн гривен. Но не собираемся останавливаться. Надо постоянно поддерживать тех, кто борется за Победу для Украины", — отметила генеральный директор инвестиционно-промышленной группы "Смарт-Холдинг" Юлия Кирьянова.

Война в Украине и "Смарт-Холдинг"

Всего после 24 февраля компания направила на поддержку Сил обороны и гуманитарную помощь более 1,6 млрд грн. Холдинг сосредоточился на поддержке военных, медицинских учреждений, а также жителей прифронтовых регионов Украины.

В частности, чтобы обеспечить их базовые потребности в питании, компания передала 190 тысяч продуктовых наборов. Еще 90 тысяч передали военным подразделениям, которые служат на передовой российско-украинской войны.

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