Украинцев обвиняют в "терроризме" и "насильственном захвате власти".

В ростовском военном суде РФ прокуратура запросила для военнопленных украинцев, служивших в "Азове" 24 года лишения свободы, среди "обвиняемых" - 9 женщин, в том числе поварихи.

Как сообщает "Медиазона", представители прокуратуры запросили большие сроки лишения свободы для 24 пленных граждан Украины, которые сейчас содержатся в СИЗО-5 Ростова-на-Дону. Отмечается, что заседание суда состоялось сегодня в Южном окружном военном суде. На скамье подсудимых, в том числе женщины.

Обвинение требует, чтобы 9 женщин, большинство из которых были готовили еду для военных "Азова", отправили в колонию общего режима на сроки от 16 до 19 лет. Для мужчин - от 16 до 24 лет колонии строгого режима.

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"Украинцев обвиняют в действиях, направленных на насильственный захват власти, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", - пишет ресурс.

Как отмечается, гособвинение страны-агрессора считает доказанным, что все подсудимые украинцы выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".

По данным "Медиазоны", все 24 украинца в разное время служили в "Азове". Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", однако среди "обвиняемых" есть также люди, которые на момент российского вторжения уже оставили службу - их задержали у дома или во время "фильтрации".

Уголовное дело изначально завели на территории самопровозглашенной ДНР, обвиняемые находились в СИЗО Донецка, но после нескольких судебных заседаний материалы дела перенаправили в Ростов-на-Дону.

Украинские военноплеянные

В следственном изоляторе города Ростов-на-Дону (РФ) умер военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов". О смерти Ищенко сообщил его адвокат во время заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривают дело более 20 военнопленных. Ищенко родился в Мариуполе, был моряком и вернулся из рейса за несколько дней до вторжения РФ в Украину. Вскоре мужчина вступил в полк "Азов", стал водителем. Попал в плен, когда в городе шли бои.

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