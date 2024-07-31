Причина смерти военнопленного пока не названа.

В следственном изоляторе города Ростов-на-Дону (РФ) умер военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку "Азов". Как пишут росСМИ, о смерти Ищенко сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривается дело более 20 военнопленных.

"Дата и причина смерти названы не были. Адвокат попросил суд истребовать справку о смерти Ищенко, суд удовлетворил его требование. На заседании 31 июля суд завершил исследование доказательств по делу, но к прениям не перешел, чтобы дождаться из СИЗО документов о смерти Ищенко", — пишет "Медуза".

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, был моряком и вернулся из рейса за несколько дней до вторжения РФ в Украину. Вскоре мужчина вступил в полк "Азов", стал водителем. Попал в плен во время активных боевых действий в Мариуполе.

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Ищенко был фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами, которые в разное время были связаны с полком "Азов".

По данным "Медиазоны", в РФ Ищенко обвиняли по двум статьям — "участие в террористической организации" и в "попытке насильственного захвата власти". Абсурдность обвинения состоит в том, что власть он якобы "пытался захватить" на украинской территории, которую контролируют боевики ДНР. К террористам украинца (в числе других пленных) российское "правосудие" причислило в силу того, что в РФ "Азов" объявили "террористической организацией".

Издание отмечает, что в феврале 2022 года Ищенко добровольно вступил в тероборону полка "Азов". Весной того же года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

"Все они в разное время служили в "Азове" по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома. Двоих — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно", — пишет издание.

По "делу" проходят девять женщин, большинство из них — поварихи, которые готовили еду для военных.

Российское судилище над защитниками Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в РФ "суд" приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Игоря Филина - бойца "Азова" - за якобы убийство двух жителей Мариуполя.

Российские пропагандисты распространили видео, на котором – мужчина в военной форме. Напротив него – неизвестный, на одежде которого надпись "Следственный комитет России".

На видео, предположительно, осужденный говорит, что признает свое вину в том, что застрелил двух гражданских 4 апреля 2022 года в Мариуполе. По его словам, он увидел, как некий гражданин рассматривает здание, а потом полез в него через окно. Тогда "обвиняемый" вызвал наряд. Он добавляет, что получил приказ "расстрелять" и, якобы убил еще одного человека. Из видео непонятно, о каком здании идет речь, при каких обстоятельствах это произошло (если, действительно, имело место), зачем гражданские лезли внутрь через окно и пр.

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