Также Канада предоставит Украине финансовую помощь в ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС.

Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину с неанонсированным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленский. Во время своего визита канадский премьер объявил об очередном пакете военной помощи для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге с Зеленским в Киеве Трюдо заявил, что Канада согласовала новый пакет военной помощи Украине в 500 млн канадских долларов (более 373 млн долларов США).

В этот пакет будут входить, в частности:

288 ракет АІМ-7 для средств противовоздушной обороны;

10 тысяч снарядов калибра 105 мм.

Глава правительства Канады также пообещал, что в течение ближайших недель будет завершена доставка обещанных ранее Украине 122 бронированных автомобилей Roshel. Сейчас в Украине уже 88 из них.

Также Трюдо отметил, что Канада приложит максимум усилий для тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и поможет в обслуживании самолетов, присоединится к организации работы хаба технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше. Кроме того, Оттава до 2026 года продолжит военно-тренировочную миссию UNIFIER, в рамках которой прошли подготовку тысячи украинских военных.

Лидеры сообщили, что обсудили "коалицию истребителей" и "коалицию противовоздушной обороны" для Украины.

Трюдо также сообщил, что, реагируя на теракт россиян на Каховской ГЭС, Канада предоставит Украине 10 млн долларов для ликвидации катастрофы – в дополнение к 37,5 млн долларов, которые уже были выделены.

Он также уточнил, что Канада вводит санкции против еще 24 физических лиц и 17 организаций и компаний, связанных с Россией.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Канаду за продление еще на год режима беспошлинного ввоза украинских товаров, конфискацию в пользу Украины российских активов. Отдельно президент выразил соболезнования Канаде, страдающей от лесных пожаров, и заявил, что при необходимости Украина готова направить туда и своих спасателей.

Помощь Канады Украине

Канада оказывает Украине разностороннюю помощь с первых дней полномасштабной войны, и ее объем уже превысил 5 миллиардов долларов США. В апреле Украина получила от Канады очередной пакет помощи – на почти 30 миллионов долларов.

Канада присоединилась к "танковой коалиции" и предоставила восемь немецких танков Leopard, присоединилась и к программе тренировок украинских пилотов на современных самолетах.

Кроме этого, страна арестовала, конфисковала и начала передавать Украине имущество страны-агрессора. В частности, был передан конфискованный самолет АН-124 "Руслан".

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