Первый президент Украины напомнил об ответственности России, как государства-оккупанта, за ситуацию в Крыму.

Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию с водой в Крыму.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, военным заводам или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", – сказал Кравчук.

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Он спрогнозировал обострение данного вопроса путем возможных агрессивных действий России.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда до Украины. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится", – заявил Кравчук.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Юрий Годован