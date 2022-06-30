Французские эксперты смогут предоставить Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший мировой опыт урбанистики.

Французский регион Иль-де-Франс выделил 1,1 млн евро на восстановление Черниговской и Киевской областей.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила по итогам встречи с президентом совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что Иль-де-Франс рассматривает возможность патронажа над восстановлением Киевской и Черниговской областей. Французские эксперты смогут предоставить Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший мировой опыт урбанистики. Отдельно важно отметить возможность использования французского опыта и практик по переработке и утилизации отходов, в частности в сфере сельского хозяйства.

По словам Свириденко, руководство района приняло решение о выделении 1,1 млн евро на проекты по поддержке Украины.

Сейчас необходимо определить конкретные действия по восстановлению Черниговской и Киевской областей.

"Для нас важно не просто восстановление инфраструктуры и жилья, какими они были до вторжения РФ. Мы должны отстроить их по новым принципам и подходам. Речь идет о современном городском планировании, энергоэффективности, доступности и удобстве для жителей. Мы должны использовать новейшие подходы для создания транспортной, образовательной, рекреационной и в целом всей городской инфраструктуры", – отметила Свириденко.

Министр экономики добавила, что привлечение экспертов, инструментов и методик по построению высокоэффективной экономики, которую имеет Иль-де-Франс, поможет сделать Киевщину и Черниговщину драйверами развития страны. Сотрудничество с регионом станет важным фактором ускорения экономического роста этих территорий и Украины в целом.

Напомним, украинские разведчики допускают, что удары по северу Украины с территории Беларуси были попыткой России, в частности, втянуть в боевые действия армию президента Беларуси Александра Лукашенко.

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