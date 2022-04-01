Россия перебрасывает часть своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину.

Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину.

Об этом сообщает британская разведка.

По данным разведки, от 1200 до 2000 русских боевиков входят в состав 3-х батальонно-тактических групп.

"Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", - сказано в отчете британской разведки.

Как сообщал УНИАН, украинские военные уничтожили оккупантов с военной базы самопровозглашенной Республики Абхазия - оккупированной территории Грузии.

Россия перебросила войска из оккупированной Грузии

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия перебросила в Украину с оккупированных территорий Грузии около двух тысяч военнослужащих. В частности, подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы были командированы в Украину три батальонные тактические группы общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две батальонные тактические группы - около 800 человек.

Недавно примерно три сотни военных из так называемой Южной Осетии отказались от войны с Украиной по собственному желанию и вернулись домой.