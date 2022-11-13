Местные СМИ намекают, что это может свидетельствовать о плане побега оккупантов, как в случае с Херсоном.

Утром в воскресенье, 13 ноября, с главной площади временно оккупированного Мелитополя исчез российский триколор.

Как сообщает местное издание "РИА-Мелитополь", флаг исчез внезапно и без предупреждений, но оккупационные власти уже отчитались, что это "временно".

"Оккупанты отрапортовали, что это плановое обслуживание флагштока. Какое такое обслуживание? Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", - говорится в сообщении.

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Напомним, что перед побегом из Херсона под натиском ВСУ в городе поисчезали российские триколоры.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь с 26 февраля текущего года находится под контролем оккупантов. Из города выехали более половины жителей.

Город захвачен, но не покорен противником. В Мелитополе и недалеко от города работают украинские партизаны не раз раздавались взрывы. В частности, 3 ноября стало известно, что в результате взрывов была разрушена часть завода, где был основной штаб захватчиков.

8 ноября Иван Федоров поделился, что в селе Вознесенка Мелитопольского района украинские партизаны подорвали место базирования противников.

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