Освободить Херсон от российских оккупантов можно даже быстрее, чем прогнозировал глава ГУР Кирилл Буданов, но для этого есть несколько вариантов.
Такое мнение 24 канала озвучил херсонский активист Владимир Молчанов.
В частности, для деоккупации Херсона, можно:
- "перерезать" переправы через плотину;
По его словам, для этого надо поднять уровень воды в Днепре выше того, который есть сейчас, примерно на уровень весенних паводков.
"Достаточно будет одного метра поднятия воды для того, чтобы перевозки оккупантов существенно осложнились или стали совсем невозможными. И надо уничтожить возможность переправляться транспортом через плотину Каховской ГЭС", – пояснил Молчанов.
- уничтожить мост в Олешках, который ведет к Антоновскому мосту и переправам через Днепр;
"Олешковский мост намного короче и россиянам, чтобы его заменить, надо будет сделать по меньшей мере две переправы. Есть еще много объектов, которые надо уничтожать", – отметил Молчанов.
По его мнению, этот вариант является возможным, ведь вода и воздух будет холодным, поэтому оккупантам будет сложнее делать перевозки через огневой влияние ВСУ.
"Тогда они за недостатком снарядов, горючего и даже еды будут вынуждены отступать, несмотря на возможную артиллерийскую поддержку с левого берега... Оккупанты уже окапываются вдоль берегов, и если поднимется уровень воды, то эти окопы будут подтоплены и сидеть по колено в воде в холод россияне не будут", – пояснил Молчанов.
Освобождение Херсона: что известно
УНИАН писал, как прогнозирует руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября 2022 года. По словам руководителя разведки, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них - это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть самые боеспособные подразделения, которые есть у России.
Известно, что рашисты проводят информационную операцию о якобы "побеге" из Херсона, чтобы заставить Украину перебросить туда войска с других направлений.
Русские войска переформатируют свои подразделения и готовятся к уличным боям. Сообщалось, что оккупанты пытаются создать линию обороны.
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