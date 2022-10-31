Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине.

Освободить Херсон от российских оккупантов можно даже быстрее, чем прогнозировал глава ГУР Кирилл Буданов, но для этого есть несколько вариантов.

Такое мнение 24 канала озвучил херсонский активист Владимир Молчанов.

В частности, для деоккупации Херсона, можно:

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"перерезать" переправы через плотину;

По его словам, для этого надо поднять уровень воды в Днепре выше того, который есть сейчас, примерно на уровень весенних паводков.

"Достаточно будет одного метра поднятия воды для того, чтобы перевозки оккупантов существенно осложнились или стали совсем невозможными. И надо уничтожить возможность переправляться транспортом через плотину Каховской ГЭС", – пояснил Молчанов.

уничтожить мост в Олешках, который ведет к Антоновскому мосту и переправам через Днепр;

"Олешковский мост намного короче и россиянам, чтобы его заменить, надо будет сделать по меньшей мере две переправы. Есть еще много объектов, которые надо уничтожать", – отметил Молчанов.

По его мнению, этот вариант является возможным, ведь вода и воздух будет холодным, поэтому оккупантам будет сложнее делать перевозки через огневой влияние ВСУ.

"Тогда они за недостатком снарядов, горючего и даже еды будут вынуждены отступать, несмотря на возможную артиллерийскую поддержку с левого берега... Оккупанты уже окапываются вдоль берегов, и если поднимется уровень воды, то эти окопы будут подтоплены и сидеть по колено в воде в холод россияне не будут", – пояснил Молчанов.

Освобождение Херсона: что известно

УНИАН писал, как прогнозирует руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября 2022 года. По словам руководителя разведки, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них - это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть самые боеспособные подразделения, которые есть у России.

Известно, что рашисты проводят информационную операцию о якобы "побеге" из Херсона, чтобы заставить Украину перебросить туда войска с других направлений.

Русские войска переформатируют свои подразделения и готовятся к уличным боям. Сообщалось, что оккупанты пытаются создать линию обороны.

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