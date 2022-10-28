Только в Червоногригоровской громаде без электричества почти 1000 семей.

Днепропетровщину ночью оккупанты обстреляли из "Градов", повреждены электросети, дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина... россияне "накрыли" огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую.Людей не задело", - отмечает он.

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Резниченко сообщил, что в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов, оборваны линии электропередач.

Также в Червоногригоровской громаде повреждены дачные дома и электросети - без электричества почти 1 000 семей. Он отметил, что энергетики уже начали восстановление.

Удар по Днепру 25 октября

Как сообщал УНИАН, российские войска нанесли удары по Днепру 25 октября поздно вечером. Обломки снаряда упали на местную АЗС, после чего начался пожар.

Ракетный удар уничтожил АЗС и машины, стоявшие на ее территории. К сожалению, во время атаки погибли два человека. Среди погибших - беременная женщина, заживо сгоревшая в автомобиле.

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