Резников отмечает, что две новые гаубицы уже присоединяются к битве за будущий мир в Европе.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"К его 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы "Zuzana-2" сейчас в Украине (и многое другое впереди)", - сказал Надь. Видео дня

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter отметил, что он благодарен Надю и всем партнерам Украины из Словакии за их непоколебимую поддержку.

"Две новые гаубицы "Zuzana-2" присоединяются к битве за будущий мир в Европе. Только наша победа будет гарантировать его", - подчеркнул Резников.

Оружие для Украины от Словакии

Как сообщал УНИАН, в начале июля Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц "Zuzana-2" калибра 155-мм. В августе первые четыре САУ "Zuzana-2" прибыли в Украину.

В начале октября Надь и министр обороны Дании Мортен Бёдсков сообщили, что Дания, Норвегия и Германия предоставят Словакии средства на производство САУ "Zuzana-2" для Украины. Издание Reuters со ссылкой на Министерство обороны Германии отмечает, что речь идет о 16 САУ "Zuzana-2", поставки которых ожидаются в следующем году.

Справка УНИАН. "Zuzana-2" - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

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