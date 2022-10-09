Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"К его 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы "Zuzana-2" сейчас в Украине (и многое другое впереди)", - сказал Надь.Видео дня
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter отметил, что он благодарен Надю и всем партнерам Украины из Словакии за их непоколебимую поддержку.
"Две новые гаубицы "Zuzana-2" присоединяются к битве за будущий мир в Европе. Только наша победа будет гарантировать его", - подчеркнул Резников.
Оружие для Украины от Словакии
Как сообщал УНИАН, в начале июля Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц "Zuzana-2" калибра 155-мм. В августе первые четыре САУ "Zuzana-2" прибыли в Украину.
В начале октября Надь и министр обороны Дании Мортен Бёдсков сообщили, что Дания, Норвегия и Германия предоставят Словакии средства на производство САУ "Zuzana-2" для Украины. Издание Reuters со ссылкой на Министерство обороны Германии отмечает, что речь идет о 16 САУ "Zuzana-2", поставки которых ожидаются в следующем году.
Справка УНИАН. "Zuzana-2" - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.