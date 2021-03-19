На Донбассе в четверг, 18 марта, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из Хмельницкой области Виктор Пасека.
Об этом сообщили в Красиловском территориальном центре комплектации и социальной поддержки.
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"18.03.2021 года получил смертельное пулевое ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант ПАСЕКА Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения. Проживал: Хмельницкая область, Красиловский район, с. Мончинцы", - говорится в сообщении.
Также сообщается о проведении мероприятий по эвакуации тела погибшего в безопасное место. О времени и месте захоронения обещают сообщить позже.
В пресс-службе Хмельницкого горсовета сообщили, что погибший защитник ранее работал в КП "Электроавтотранс".
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