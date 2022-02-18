Министр подчеркнула, что надеется, что план гуманитарного реагирования пока не понадобится.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина совместно с международными партнерами имеет план обеспечения гуманитарных коридоров для жителей оккупированного Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге по ситуации на Донбассе.

По ее словам, между Минреинтеграции и международными партнерами, в частности с Красным Крестом и ООН, создана координационная группа.

"Мы имеем план гуманитарного реагирования, мы его утвердили предварительно безотносительно к тому, какими будут события", - рассказала Верещук.

Министр подчеркнула, что надеется, что этот план пока не понадобится.

"Но тем не менее мы знаем, что мы будем делать, каким образом мы обеспечим гуманитарные коридоры, возможности для людей, гражданского населения, особенно для женщин с детьми, которое захочет покинуть временно оккупированную территорию. Я искренне надеюсь, что международное сообщество поможет нам, чтобы такие коридоры были расширены", - подчеркнула она.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

За минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

Вчера, 17 февраля, российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.