В ОК "Юг" сообщили об успешной работе противовоздушной обороны.

На Криворожье вражеский дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры.

Как сообщает оперативное командование "Юг", враг продолжает терроризировать атаками беспилотников южные регионы.

"Как и раньше, он продолжает целить по объектам критической инфраструктуры. 5 дронов сбиот над Николаевщиной, 4 над морем на подлете к Одесской области, 2 – над Херсонщиной. Один дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Вечерняя атака дронами: подробности

Ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял над Николаевщиной сбито три дроны, а глава Одесской ОВА Максим Марченко говорил, что над Одесщиной сбито четыре дрона-камикадзе.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО на Киевщине.

"Ни при каких обстоятельствах не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - призвали в ОВА.

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