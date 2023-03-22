Город Херсон враг обстрелял 8 раз, 51 снаряд попал в жилые кварталы.

По итогам суток 21 марта армия РФ осуществила невероятное количество обстрелов по Херсонской области и применила "Грады".

В частности, всего по области враг выпустил 248 снарядов из тяжелой артиллерии. Город Херсон оккупанты атаковали 8 раз. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил-47 обстрелов, выпустив 248 снаряды из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 8 раз. 51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - отметил он.

Прокудин сообщил, что в результате обстрелов россиян два человека получили ранения. Также по итогам суток с деоккупированной территории области эвакуированы 73 человека.

Вчера россияне ударили по кладбищу в Херсонской области

Напомним, что вчера в Бериславском районе Херсонской области российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище.

Глава Херсонской ОВА Прокудин отмечал, что кладбище, куда попали восемь российских снарядов, находится за селом Михайловка Бериславского района.

Тогда глава ОВА уточнил, что "прилеты" также фиксировались в селе. Однако среди местных жителей никто не пострадал.

Накануне враг совершил 66 обстрелов по области. На город Херсон пришлось 3 атаки, уточнил Прокудин.

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