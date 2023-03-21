Противник на левом берегу почувствовал, что такое меткий артиллерийский огонь, отметил начальник пресс-службы тактической группы "Гром".

Силам обороны Украины удалось уменьшить количество обстрелов Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил начальник пресс-службы тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что вместе с тем еще не изменена тактика оккупантов по обстрелам мирного населения.

Как уточнил военный, она заключается в том, что оккупанты фактически выскакивают из укрытия, выстреливают боекомплект в направлении Херсона, несмотря на жертвы и потери среди гражданского населения. После таких ударов оккупанты быстро прячутся.

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"Сейчас мы ищем и находим сами цели... Враг это понимает и чувствует на себе (удары, которые наносят ВСУ по противнику, который находится на левобережье - УНИАН), потому что каждую неделю мы обезвреживаем несколько таких целей", - отметил он.

Плетенчук добавил, что это и артиллерийские установки, подвижной состав - танки и тому подобное. "В первую очередь, это дислокация, места скопления живой силы противника. Благодаря такой работе нам удалось снизить темп обстрелов", - отметил руководитель пресс-службы.

По его словам, например, 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова использует против оккупантов, в частности, иностранные образцы вооружения.

"В первую очередь, это пушки, получившие собственное название "Три топора" (американская гаубица М777 - УНИАН). Ею овладели в бригаде и успешно применяют. И наши враги на левом берегу почувствовали, что такое меткий артиллерийский огонь: одна цель - один снаряд - одно попадание", - сказал Плетенчук.

Плетенчук пояснил, что перед украинскими военными стоит задача не допустить обстрелов Херсона и Херсонской области, чтобы уменьшить потери среди гражданского населения.

По словам представителя, деоккупированная Херсонская область по темпам обстрелов опередила даже Николаевскую область, которая находилась недалеко от линии соприкосновения в течение 9,5 месяцев. В результате вражеских обстрелов больше всего страдает частный сектор Херсона и агломерация.

"Если раньше в Херсоне оккупанты обстреливали многоэтажки, то сейчас они сосредоточились именно на частном секторе. Потому что там плотность населения больше, эти люди у себя дома и никуда ехать не собираются", - сказал пресс-секретарь.

По его данным, в то же время люди возвращаются в деоккупированные населенные пункты. Например, неделю назад он был в селе Посад-Покровское, куда, по информации местных жителей, уже вернулись 300 семей.

"Живут по три семьи в одном доме и отстраивают свое жилье", - рассказал Плетенчук. Он добавил, что село почти полностью разрушено, но люди возвращаются из-за начала посевной.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Защитники Украины прогнали российских оккупантов из правобережной части Херсонской области на левобережную. Враг активно обстреливал освобожденную часть региона, в том числе Херсон, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 21 марта стало известно, что за сутки враг выпустили по области почти 400 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате атак погиб один человек, а еще семь человек - ранены.

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