Кладбище, куда попали 8 российских снарядов, находится за селом Михайловка.

Россияне не прекращают обстрелов Херсонской области. Во вторник, 21 марта 2023 года, российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище в Бериславском районе.

"Война с детьми, пожилыми людьми и даже...мертвыми. Это все, что надо знать об армии РФ. В Бериславском районе российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище", – заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, кладбище, куда попали 8 российских снарядов, находится за селом Михайловка Бериславского района.

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"Есть "прилеты" и в селе, но, к счастью, никто не пострадал", – добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правого берега Херсонской области российские оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты. Начальник пресс-службы тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук отметил, что больше всего обстрелам подвергаются населенные пункты с наименее лояльным к оккупантам населением.

19 марта враг в очередной раз ударил по Херсонщине. В результате атаки оккупантов пострадал человек.

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