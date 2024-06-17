Выход ракетоносителя в море не означает, что он произведет выстрел.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне сейчас в основном используют крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" в комбинированных ударах по Украине - они отвлекают ПВО Сил обороны. В то же время выход российского ракетоносителя в море не обязательно означает, что он сделает выстрел.

"По состоянию на сейчас это (выход в море - УНИАН) ничего не означает. Например, мы видим в Азовском море три носителя. Они теоретически могут даже из Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не настолько высока, какой была в начале полномасштабного вторжения. Мы уже научились им противодействовать", - рассказал Плетенчук "РБК-Украина".

Он добавил, что сейчас россияне в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак по Украине для того, чтобы достичь успеха количеством - перегрузить ПВО. Тогда, как считают оккупанты, у них могут быть "какие-то шансы", но как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются. Причина, по словам Плетенчука, в том числе в техническом факторе.

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"Если им и удалось в Новороссийске оборудовать перезарядку подводных лодок ракетами, то остаются вопросы, смогли ли они начать загружать там ракеты в надводные корабли. Для этого нужно другое оборудование, в нем нет ничего сверхсложного, тем не менее, они достаточно долго эту проблему решить не могли - даже с подводными лодками", - говорит спикер.

Как считает военный, скорее всего, для подводных лодок россияне все же "что-то решили" с зарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки, кроме одного выстрела, были нанесены с подводных лодок. То есть, субмарины точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым.

По мнению Плетенчука, большая пауза в использовании "Калибров" у противника была связана с "перезарядкой" в Новороссийске - оккупанты быстро переместили туда из АРК свою военно-морскую базу, а сами ракеты и системы заряжания оставались в Крыму.

Война в Украине - использование "Калибров"

Напомним, длительное время российские захватчики не применяли во время ударов по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". По словам специалистов, это было связано из-за сложной (для захватчиков) ситуации во временно оккупированном Крыму, где находится база по перезарядке кораблей-ракетоносителей. Из-за опасности поражения кораблей РФ начала отводить с полуострова ценные единицы Черноморского флота, но возобновила удары "Калибрами". По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, корабли врага остаются в портах РФ, в восточной части Черного моря, прежде всего это Новороссийск, где есть военно-морская база. В то же время дислокация оккупантов, как отметил спикер, только увеличивает время на реагирование по угрозе.

Также вражеские корабли дислоцируются юго-восточнее, к порту в Абхазии, что в Грузии. Однако этот порт не принимает носители крылатых ракет, потому что это очень маленькая гавань. Россияне используют его для береговой охраны ФСБ, потому что для соответствующих боевых кораблей там нет условий для маневров.

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