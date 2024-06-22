Украинские защитники сбили 12 вражеских ракет и 13 "шахедов".

В ночь на 22 июня армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Оккупанты применяли ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В общем украинским защитникам удалось сбить 25 воздушных целей, а именно:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

По словам командующего, враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных беспилотников. 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 были запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область - Россия). Также противник запустил 2 крылатые ракеты "Искандер-К" из оккупированного Крыма.

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Кроме того, 4 крылатые ракеты "Калибр" были запущены из акватории Черного моря, а 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" летели из Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклавы, что в Крыму.

"Спасибо защитникам неба за боевую работу! Вместе - к победе!", - написал Олещук.

Ракетная атака на Украину 22 июня - что известно

Как писал УНИАН, ночью с российской авиабазы Оленья (Кольский полуостров) взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС. Тогда в Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Позже стало известно, что Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в результате чего есть попадания по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго тогда заявили, что были атакованы объекты оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях. Из-за атаки пострадали двое энергетиков, сейчас они находятся в больнице.

Также в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине в результате удара по учебному заведению, произошел пожар. Кроме того, в регионе был поврежден легковой автомобиль.

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