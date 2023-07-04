Российские пропагандисты регулярно тиражируют фейки о потерях в указанной бригаде.

Генпрокурор времен Януковича, одиозный политик Святослав Пискун вернулся в эфиры информационных "помоек" и был уличен в распространении кремлевской дезинформации. В частности, накануне соврал о потерях в 47-й бригаде ВСУ, на которую еще раньше россияне направили свои ИПСО по потерям среди украинских военнослужащих.

В "вирусном" ролике Пискун, ссылаясь на якобы близкого человека, который проходит службу в указанной бригаде, заявил о потере в боях с оккупантами "трех рот". Отдельно одиозный чиновник задел главного сержанта 47-й бригады Валерия Маркуса, который недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским.

"Третья рота... их посылают на минные поля. И он уже не выдержал, пишет "сколько же нас уже можно убивать". Уже три роты положили, опомнитесь! И тут, вдруг, вижу, что их командир воюющей части в Киеве, в Офисе президента. Награждают медалями... У него вчера пол части положили. Пусть едет на войну, с орденом новым", - заявил Пискун.

Вскоре на обвинения Пискуна отреагировал и сам Маркус, назвав все слова о потерях чиновника времен Януковича ложью. По словам военного, за месяц штурмовых действий его бригада потеряла менее 2% бойцов (учитывая пропавших без вести), тогда как командование предусматривало, что потери 47-й за день составят 14%.

"Если всех наших погибших более чем за месяц боевых действий, ежедневных штурмов, добавить к пропавшим без вести, если мы всех пропавших без вести посчитаем как уже погибших, эта цифра составит менее 2%. За более чем месяц штурмовых ежедневных действий. Нам на время выполнения операций просчитывали 14% потерь в день, а у нас менее 2% за месяц... У этих 14% зачислялись и раненые", - отметил Маркус.

Он отметил, что значительная часть раненых в бригаде - это контузии, то есть травмы, после которых защитники возвращаются на поле боя.

Вместе с тем Маркус признал, что небольшие потери в бригаде есть, потому что "не бывает штурмов без потерь": "Такие условия войны, такие реалии нашей работы".

Также Маркус отметил, что за все годы службы, в том числе уже во время этой войны, не имеет ни одной государственной награды, а на военную карьеру планов не делает.

Потери ВСУ и российская ИПСО - главное

В первые дни контрнаступления ВСУ 47-я бригада во время штурма возле Малой Токмачки на Запорожском направлении понесла потери в западной технике, что подтвердили OSINT-аналитики.

Российские пропагандисты этим воспользовались и с тех пор регулярно тиражируют фейки о потерях в указанной бригаде. Валерию Маркусу - как блогеру и представителю бригады - пришлось неоднократно записывать видео с опровержением российских ИПСО.

Отдельно, Маркус не скрывал, что потери среди его подчиненных есть, но они значительно ниже российских, хотя именно украинские силы идут в атаки, а оккупанты находятся в обороне: "Так вот, яркий пример их лжи: в первый же день, когда они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью".

В одном из последних видео Маркус заметил, что у бригады есть неплохие успехи в продвижении, но из-за сложной системы обороны ВС РФ это продвижение будет не таким быстрым.

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