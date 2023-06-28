Они обсудили изменения, внедрение которых в украинском войске реально помогло бы улучшить службу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом.

Зеленский напомнил, что на днях лично награждал 47-м отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием.

"Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас принимают активное участие в действиях на фронте. Обсудили изменения, внедрение которых в украинском войске реально помогло бы улучшить службу. Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно с учетом форм безопасности", - сообщил президент.

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Они также обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя", - добавил Зеленский.

Валерий Маркус - заявления защитника

ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении, отражены некоторые позиции оккупантов, рассказал, не вдаваясь в детали главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура"). В то же время Маркус подчеркнул в своих соцсетях, с какими потерями российским оккупантам приходится бежать с позиций.

Ранее он сравнил реальные потери украинских и российских сил. Боец в который раз призвал украинцев не доверять и не распространять враждебную ИПСО.

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