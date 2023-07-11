Военнослужащий попросил понизить его в должности, чтобы быть ближе к своим побратимам на поле боя.

Главный сержант 47 бригады "Магура" Валерий Маркус, которого недавно принимал президент Владимир Зеленский, публично пожаловался на командование и попросил понижения в должности.

Соответствующее заявление Маркуса появилось в Facebook. Военнослужащий заявил, что категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады.

"Построить воинскую часть согласно тех ценностей, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным. Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть ближе к ним на поле боя. Рапорт уже у камандира на столе! Semper Audentes! ("Всегда отважные", лозунг "Магуры" - УНИАН)", - отметил Маркус.

В своем рапорте сержант подчеркнул, что решение просить понижения в должности он принял без давления. Главной причиной стало то, что в его бригаде систематически унижают работу сержантского корпуса, командование не понимает важность морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием, а некомпетентность высшего офицерского корпуса остается безнаказанной.

В конце рапорта Маркус назвал заместителя командира его воинской части "аморальным дегенератом, пребывание с которым в одном коллективе унижает честь и достоинство".

Кто такой Валерий Маркус

28 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Они обсудили изменения, внедрение которых в украинском войске реально помогло бы улучшить службу.

Помимо того, что Маркус пользуется авторитетом в армии, у него большая аудитория в социальных сетях. В частности, в Instagram за ним следит более 533 тысяч пользователей. В Facebook его аудитория составляет более 177 тысяч пользователей.

Маркус стал медийным лицом бригады "Магура". Ранее он сравнил реальные потери украинских и российских сил. Боец в который раз призвал украинцев не доверять и не распространять враждебную ИПСО.

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