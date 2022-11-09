За минувшие сутки силы обороны Украины на разных направлениях сбили 5 БПЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан".

Генштаб подтверждает потери российских оккупантов в Запорожской области 6 ноября.

Согласно данным военных, уничтожены 15 единиц военной техники различного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводные опорные пункты, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Видео дня

За минувшие сутки силы обороны Украины на разных направлениях сбили 5 БПЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселевское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донбассе.

Ударов российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: