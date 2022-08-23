Он станет трофеем украинских военных, ведь почти не поврежден.

В Запорожской области украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

Военные опубликовали фото сбитого беспилотника и отметили, что он станет трофеем украинских военных, ведь почти не поврежден, кроме пропеллера.

"Чем сбили или как посадили - тайна. Секретное оружие - мощный взгляд казака-характерника... Поработает теперь на нас", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 августа украинская армия сбила уже 817 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожено 234 российских самолета и 198 вертолетов.

Ранее известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье сообщил, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. По его словам, такие БПЛА как "Shahid 129" могут летать более суток.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда они могут прибыть на фронт. Он имеет информацию о том, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться беспилотниками "Shahed 129".