Еще два человека получили ранения.

Российские захватчики убили четырех сельскохозяйственных работников во время обстрела в Запорожской области.

"В одно мгновение оборвалась жизнь четырех наших земляков. Во время обстрела одного из населенных пунктов Гуляйпольской городской территориальной общины погибли работники сельхозпредприятия", - сообщает Гуляйпольская городская территориальная община в социальной сети Facebook.

Среди погибших: Курман Сергей (1994 года рождения), Грибачев Руслан (1992 г. р.), Бережной Вячеслав и Лысенко Иван (1980 г. р.).

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Также двое получили ранения - это Самойлович Юрий и Резников Денис.

Обстрелы Запорожской области

Как сообщала ранее Запорожская ОВА, за минувшие сутки 63 артиллерийских обстрелы от российских оккупантов подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов С РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

Также, в результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение.

Кроме того, поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

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